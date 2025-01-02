شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل المصرية الدولية تعلن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن بدء قبول طلبات التوظيف للمعلمين المتخصصين بالفروع الآتية: (أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الأقصر الجديدة، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2025-2026، موضحة أنه يمكن التقديم والاطلاع على متطلبات الوظائف من اللينك التـــــــــالى

وأتاحت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية رابطا للإطلاع على الوظائف المتاحة ومتطلباتها من هنــــــــــا.

وأوضحت أن شروط التقدم بمدارس النيل المصرية الدولية عن طريق الرابط الإلكتروني:

- مراجعة البيانات الشخصية قبل التقدم والتأكد من صحتها.

- التاكد من صحة الوظيفة والفرع المتقدم اليه قبل حفظ البيانات.

- مراجعة نظام وشروط التقدم للعمل بمدارس النيل المصرية المتاحة على الموقع الرسمي لمدارس النيل المصرية .

- التقدم للوظيفة بأي مرحلة منها لا يضمن التعاقد إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وبعد انطباق كافة

الشروط، وبالتالي على أي متقدم لشغل الوظيفة عدم ترك أي وظيفة أو عمل يشغله إلا بعد التعاقد، وغير ذلك هو مسئولية شخصية على المتقدم.