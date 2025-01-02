شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد الجمعة 3-1-2025 شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 19 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، الطقس غدًا الجمعة 3 يناير 2025، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09.