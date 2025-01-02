شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تكشف عن مستحقات مالية لعمال مصريين لدى شركة سعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة العمل، اليوم الخميس، وجود مُستحقات مالية لعمال مصريين كانوا يعملون لدى شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقت "الوزارة" تقريرًا من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان، للنشر والإستدلال على هؤلاء العمال أو ذويهم لإستلام مستحقاتهم القابلة للصرف فور العثور عليهم.

ودعت الوزارة كل من يتعرف على هؤلاء العمال أو أقاربهم التوجه فورًا إلى مقر الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،بوزارة العمل ،بالحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يحصلوا على حقوقهم.

والعمال هم : حسن محمد إبراهيم محمدين، ومحمد حامد عمر حامد،وناجح أحمد محمد محمد ،ومحمود حسين محمد محمود ،ومحمد حنفي كامل محمد "مرفق الأسماء، والرقم القومي، ورقم جواز السفر".