شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن التحويلات المرورية أمام قائدي السيارات، أثناء غلق شارع الأهرام كليًا أمام حركة المرور لاتجاه واحد للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة، لتسليم موقع محطة مترو أنفاق (13 - الجيزة (بمنطقة نصر الدين)، وذلك ابتداءً من الساعة 11:55 مساء اليوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025.

أوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء التحويلة المرورية الآتية، خلال فترة غلق الشارع في الاتجاه المذكور أعلاه.

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان وكوبرى الجيزة المعدني سيتم تحويل حركة سير المركبات الى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية ثم الدخول يسارًا من ميدان الحسينية اتجاه الصعود لأعلى كوبرى العمرانية اتجاه المنزل المؤدى إلى شارع ربيع الجيزى ثم الدوران والعودة مرة أخرى من اول فتحة دوران بشارع ربيع الجيزى إتجاه ميدان الجيزة واستكمال السير بشارع ربيع الجيزى وصولاً الى كوبرى الجيزة المعدني.

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه شارع الملك فيصل أو كوبرى الملك فيصل سيتم الدوران والعودة مرة اخرى الى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة امام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يمينًا بشارع احمد كامل وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

- حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب في إستكمال السير إتجاه ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدنى سيتم تحويل حركة سير المركبات الى شارع الأهرام اتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة أسفل محور الفريق كمال عامر واستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة ثم الدخول يمينًا وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

يُذكر أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تفقد، مؤخرًا، موقع أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بنطاق المرحلة الأولى للمحطة رقم 13، المقرر إنشاؤها أعلى نفق نصر الدين بحي العمرانية، بالإضافة إلى محطة 14 بجوار مستشفى الرمد بحى جنوب الجيزة.

شملت جولة المحافظ، متابعة أعمال التحويلات المرورية بمنطقة نصر الدين في ضوء تكثيف العمل لتسليم مواقع المحطات وإنجاز نسب متقدمة في ذلك المشروع القومي الهام.

وحرص المحافظ، على معاينة الخرائط التفصيلية والدراسات المرورية المعدة للتحويلات المرورية اللازمة، استعدادًا لتنفيذ الأعمال بمنطقة نفق نصر الدين باتجاه ميدان الجيزة وتسليم قطاع جديد والوقوف على المواقع والطرق والمسارات والشوارع البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

وخلال تفقد المحافظ لشارع ربيع الجيزي باعتباره أحد المحاور والبدائل المرورية الهامة الموازية لشارع الأهرام، وجه برفع كفاءة الشوارع الجانبية بمحيط محطة 13، مشددًا على الشركة المنفذة للأعمال بإعادة الشيء لأصله خاصة بأعمال الرصف بالإضافة إلى وضع اللوحات واللافتات الإرشادية للتيسير على المواطنين.