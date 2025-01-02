شكرا لقرائتكم خبر عن البيض بـ 145 جنيها والسكر بـ 30 فى سوق اليوم الواحد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 أسعار السلع فى سوق اليوم الواحد بروض الفرج، المقام اليوم أمام قصر صوسون، والذى يقدم السلع الغذائية بتخفيضات 20 %، ويستمر السوق طوال اليوم بشارع طوسون.

وجاء سعر كيلو الارز ب26 جنيه والسكر ب 30 جنيه واللحوم ب275 والدواجن المجمدة ب 135 جنيه والطماطف ب 5 جنيه والبطاطس ب 7.5 والجزر ب 10 جنيه والبطاطا ب 8 جنيه والبصل 2 كيلو ب 25 جنيه والليمون ب 40 جنيه والزيت ب 60 جنيه، والبيض ب 145 جنيه للطبق.

وافتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منذ قليل، سادس أسواق اليوم الواحد فى القاهرة، بحى روض الفرج، بجوار قصر طوسون ، والذي يتم اقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق ب 20%.

ويأتى إقامة اسوق اليوم الواحد بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة .

اماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة.

ويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، وهو يتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.



معرض سوق اليوم الواحد



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