شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة الشرقية، توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقارى في المحافظة، لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وشهد مكتب الشهر العقاري بمركز ابو حماد فى محافظة الشرقية، إقبال المواطنين بأعداد كبيرة للتسجيل والمشاركة فى استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

تأتي الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد والذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.



أقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية



أقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية



أقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بمركز أبو حماد



أقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية



اقبال المواطنين



أقبال كبير من المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بالشرقية



الموطنين اثناء تحرير التوكيلات



تحرير المواطنين للتوكطيلات



جانب أقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية



جانب من أقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بالشرقية



جانب من أقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية



جانب من أقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بمركز أبو حماد



جانب من اقبال المواطنين



جانب من الحدث