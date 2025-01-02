شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة شمال سيناء، توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقارى في المحافظة، لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وشهد مكتب الشهر العقاري ببئر العبد، إقبال المواطنين بأعداد كبيرة للتسجيل والمشاركة فى استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

تأتى الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة، لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، والذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم، وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة، لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل، وتعزيز رضا المشاركين.



ائناء تحرير التوكيلات



اقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد بشمال سيناء



اقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد



اقبال على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد



تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد بشمال سيناء



تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد



جانب من اقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد بشمال سيناء



جانب من اقبال المواطنين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد



جانب من الحدث



جانب من تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية ببئر العبد بشمال سيناء