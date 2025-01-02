شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة للأسر المستحقة للمساعدات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الحرص على دعم الأسر الأولى بالرعاية تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي العديد من برامج الحماية الاجتماعية منها برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن الفئات الأولى بالرعاية، ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن كما خصصت الوزارة الخط الساخن لكارت تكافل وكرامة "19680 "

وجدير بالذكر أن برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لم تعد تقتصر على صرف الدعم النقدي فقط للأسر الأولى بالرعاية وإنما امتدت لتشمل العديد من الخدمات الأخرى، حيث تنفذ الوزارة أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل " لمساعدة السيدات فى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن.