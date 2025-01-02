شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس الكاثوليكية تصلى قداسات العام الجديد بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

صلت العديد من الكنائس الكاثوليكية أمس قداسات العام الجديد، داعين أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وصحة وسعادة على الجميع فى مصر والعالم، حيث ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس ختام العام الميلادى 2024، واستقبال عام 2025، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

وشارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "سنة الرجاء"، مهنئًا جميع الحاضرين بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وقدم فرق كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الروحية المتنوعة، وفي ختام القداس الاحتفالي، قام الأب المطران بتكريم خريجى مختلف المراحل التعليمية بالرعية، كما كرم نيافته أيضًا المشاركين في المهرجانات الصيفية بالإيبارشية.

وترأس أمس أيضا الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس ختام العام الميلادى 2024، واستقبال عام 2025، وذلك بمقر المطرانية، بمشاركة القمص بشرى لبيب، وكيل المطرانية.

وترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس ختام العام الميلادي 2024، واستقبال عام 2025، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

وشارك في الصلاة القمص أنطون رزق الله، والقمص يوسف أقلاديوس، والأب يوحنا ماهر، رعاة الكاتدرائية، وفي مستهل العظة، طلب صاحب النيافة من المصلين أن يعيشوا دقائق من الصمت والصلاة، يشكرون خلالها المسيح على كل عطاياه خلال العام الماضى، طالبين من الله أن يبارك حياتهم، وعائلاتهم، حتى تكون السنة الجديدة، سنة اليوبيل، رجاء وفرح.

ودعا راعي الإيبارشية إلى الصلاة من أجل الآباء الكهنة الذين خدموا بالكاتدرائية وانتقلوا إلى المجد السماوى، وهم: القمص توما البحيري، القمص مرقس تاوضروس، الأب متاؤس موسى، الأب لويس حنين، القمص صليب يونان، القمص يسى رضانى، القمص يوحنا رزيق، القمص مرقس عوض، والقمص كيرلس عازر، كما قدم الأنبا مرقس الشكر للرعاة الحاليين للكاتدرائية، والأخوات راهبات، وكافة الخدام بالأنشطة الرسولية.



الأنبا باسيلوس



الأنبا توما