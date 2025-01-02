شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 2-1-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الخميس 2- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

- الطماطم 7.5 جنيه.

- البصل الأحمر 13.3 جنيها.

- البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها.

- بطاطا 10 جنيهات.

- الخيار بـ 22جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .

- الليمون بـ 55 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.

- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان 40 جنيها

الفراولة 45 جنيها.

البرتقال 16 جنيها.

الجوافة 30 جنيها. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية- الطماطم 7.5 جنيه.- البصل الأحمر 13.3 جنيها.- البصل الأبيض 17.5 جنيه.‏‎‏‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها.- بطاطا 10 جنيهات.- الخيار بـ 22جنيها.‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.- الكوسة بـ 20 جنيها.‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 16 جنيها.‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.- الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .- الليمون بـ 55 جنيها.- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.- البسلة 30 جنيها.الموز البلدي بـ 26 جنيها.الرمان 40 جنيهاالفراولة 45 جنيها.البرتقال 16 جنيها.الجوافة 30 جنيها.

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