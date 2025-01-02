شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد مراسم القرعة الإلكترونية لتسكين البائعين بسوق العياط والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إعادة إجراء القرعة الإلكترونية لتسكين تجار سوق العياط الحضارى.

وقال محافظ الجيزة، إلى أن إعادة إجراء القرعة جاء استجابة لمطالب تجار السوق بالإجماع وتلبية لمقترحهم الخاص بتقسيم السوق لمجموعات تضم كل منها الفروشات الخاصة بنشاط تجارى واحد إلى جانب بعضهم البعض.

وأشار إلى أنه تم مراجعة المقترح ودراسة مدى جدواه ومن ثم إجراء القرعة الإلكترونية فى حضور التجار على 227 فرشة تم تقسيمها إلى 6 أنشطة تجارية تشمل (الخضر والفاكهة، أحذية، ملابس، أدوات منزلية، علافة، فراخ وسردين).

وأبدى الحضور من التجار ارتياحهم لنتائج القرعة والتقسيم الجديد، موجهين الشكر لـ محافظ الجيزة لاستماعه لمطلبهم وتنفيذ مقترحهم.

حضر مراسم إجراء القرعة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد مرعى السكرتير المساعد، ونادر الخبيرى عضو مجلس النواب، وياسين سيد ياسين رئيس مدينة العياط، ومديرى المديريات والأجهزة المعنية بالمحافظة، وممثلين عن تجار سوق العياط الحضارى.



محافظ الجيزة يشهد مراسم القرعة الإلكترونية لتسكين البائعين بسوق العياط