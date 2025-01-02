شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات مجزية.. جهاز تشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيف الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف بمقر الجهاز، يوم الإثنين 6 يناير 2025، لإتاحة فرص عمل للشباب، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

وأشارت محافظة الجيزة في منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن الوظائف المطلوبة، تشمل: مدير مطعم، ومساعد مدير، ومشرف مطعم، وعضر فريق مطاعم، وكول سنتر باريستا، ومضيف، وويتر لـ(الخريجين أو الطلبة).

وأوضحت المحافظة مزايا وشروط التقديم على النحو الآتي: السن من 18 إلى 35 سنة، موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد من الجهة التعليمية، مرتبات مجزية، حوافز ومكافآت شهرية، بدل وجبة، تأمين اجتماعي وطبي.

وأشارت إلى أن الملتقى ينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.