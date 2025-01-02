شكرا لقرائتكم خبر عن موكب وطابور عرض.. شاهد زغاريد الفرح فى حفل تخرج دفعة 2024 هندسة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في احتفال مهيب، نظمت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، طابور عرض لدفعة 2024، وسط معزوفات وطنية وزغاريد الفرح.

وأكدت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة أن هذا الحفل كان أكثر من مجرد احتفال، بل كان بيانًا واضحًا بقيم الكلية وأهدافها، فبينما تشهد بعض الجامعات احتفالات صاخبة ومبتعدة عن الرقي، اختارت كلية الهندسة أن تحتفي بإنجازات طلابها بطريقة تليق بهم وبمصرنا العريقة.

وتابعت الصفحة: هذا الحفل رسالة واضحة للشباب بأن النجاح الحقيقي يكمن في التميز والالتزام بالقيم، وأن الاحتفال بالإنجاز لا يتعارض مع الحفاظ على الهوية والتقاليد، إن هذا الطابور العرض الرائع ليس سوى بداية مشوار طويل من العطاء والإبداع ينتظر هؤلاء الخريجين، الذين سيكونون قادة المستقبل وبناة الوطن.