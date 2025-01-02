شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تشكر قناة مصر للقرآن الكريم لإحياء ذكرى والدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد بالشكر والتقدير لقناة مصر قرآن كريم، على ما قدمته من تلاوات مرتلة ومجودة على مدار يوم الأربعاء الأول من شهر يناير 2025 إحياء لذكرى والدى المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الأمر الذى أثلج صدور محبيه و متابعيه فى مصر و العالم الإسلامى، مؤكدا إنه قد سعد كثيرا باستقبال المشاهدين لهذه التلاوات المنوعة مما كان له عظيم الأثر فى نفسه و كل أفراد الأسرة.

كان قد أحيت قناة مصر قرآن كريم، أمس الأربعاء، ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، التي توافق الأول من يناير كل عام.

وأعلنت قناة مصر قرآن كريم، إذاعة عددا من التلاوات المرتلة والمجودة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ، على النحو التالي:

- تلاوة مرتلة للجزء الأول من الآية (١) سورة الفاتحة إلى الآية (١٤١) سورة البقرة.

- تلاوة مجودة سورة البقرة من الآية 60 إلى الآية 91.

- تلاوة مجودة سورة الأنعام من الآية 115 إلى الآية 122.

- تلاوة مرتلة للجزء السادس من الآية (١٤٨) سورة النساء إلى الآية (٨١) سورة المائدة. - تلاوة مرتلة سورة فصلت والشورى من الآية 1 إلى الآية 53.

- تلاوة مجود سورة البقرة من الآية ١٢٤ إلى الآية ١٣١.

- تلاوة مجود سورة ال عمران من الآية 1 إلى الآية 51.

- تلاوة مرتله للجزء السابع من مصحف أعلام القراء.

- تلاوة مجود سورتي النمل والقصص من الآية 82 إلى الآية 11.

- تلاوة مجود سورة طه من الآية 25 إلى الآية 35.

- تلاوة مرتله للجزء الحادي عشر من الآية (٩٣) سورة التوبة إلى الآية (٥) سورة هود.

- تلاوة مرتلة للجزء السادس عشر من الآية (٧٥) سورة الكهف إلى الآية (١٣٥) سورة طه.

وتحل في الأول من يناير كل عام، ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، صاحب الحنجرة الذهبية، أحد أهم وأشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى، وأول نقيب لقراء مصر سنة 1984، والذى لقب بالصوت الملائكى، وصوت مكة.