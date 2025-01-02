شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوق اليوم الواحد بروض الفرج بتخفيضات تصل لـ 20%.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر من سوق اليوم الواحد بروض الفرج أمام قصر صوسون، والذى يقدم السلع الغذائية بتخفيضات 20 %، ويستمر السوق طوال اليوم بشارع طوسون.

وافتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منذ قليل، سادس أسواق اليوم الواحد فى القاهرة، بحى روض الفرج، بجوار قصر طوسون ، والذي يتم اقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق ب 20%.

ويأتى إقامة أسوق اليوم الواحد بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة

ويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، وهو يتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.



افتتاح سوق اليوم الواحد بروض الفرج



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