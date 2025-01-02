شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى القمح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

زراعة محصول القمح في الأراضي الجديدة:

بالنسبة للأراضي الجيرية الاهتمام بالري و أن يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الاخيرة في زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

الأراضي الرملية التي تروى بالرش يراعى الري على فترات متقاربة كل أسبوع مع إضافة جرعة السماد الموصى بها مع الري و الانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل.

إضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح في الصباح الباكر او قبل الغروب وذلك قبل طرد السنابل أي بعد شهرين من الزراعة.

الحشائش تقلع باليد في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب إذا كانت بسيطة وخاصة الزمير حيث يطرد قبل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

زراعة محصول القمح في الأراضي القديمة:

يراعى الاهتمام بالري خلال يناير وخاصة في فترة حمل السنابل أن يكون الرى على الحامي مع عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

يجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل.

مقاومة الحشائش تتم باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.



مقاومة الأمراض الفطرية لمحصول القمح :

يصاب القمح بعدة أمراض فطرية منها التفحم السائب والبياض الدقيقي، أما أهم الأمراض الفطرية التي يصاب بها نبات القمح فهي أصداء القمح الثلاثة، التي تختلف فيما بينها في نوع الفطر المسبب لكل مرض وموقع وشكل ولون الإصابة على النبات، واسم كل منها تبعا لذلك.

تختلف الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار كل مرض منها، والأصداء الثلاثة التي تصيب نبات القمح هي: الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط)، صدأ الورقة (الصدأ البرتقالي) والصدأ الأسود (صدأ الساق).

أهم طرق مكافحة الأمراض الفطرية في نبات القمح، و أبسطها و أقلها تكلفة وحفاظا على البيئة من التلوث، هي زراعة الأصناف الموصي بها والموزعة عن طريق جهات رسمية موثوق بها، وهي الأصناف المنتجة بمعرفة قسم بحوث القمح والتي تتمتع بدرجة عالية من المقاومة للأمراض الفطرية والتي يقوم القسم بإحلال الجديد منها باستمرار للحفاظ على درجة عالية من المقاومة للأمراض.

المرور الدوري وخاصة في نهاية هذا الشهر مهم جدا حتى تكتشف أي إصابة بالصدأ الأصفر حيث تكون الظروف الجوية ملائمة لنموه ويظهر على الورقة على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك أثر أصفر على اليد، وعند التأكد من ذلك يتم رش المنطقة المصابة فورا بالمبيدات الموصي بها .

الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح،مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.

بمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية:

-سومى ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.

-بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء.



