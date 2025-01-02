شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن فتح باب التسجيل لدورة اللغة الأسبانية - المستوى 1 بمركز اللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بـ جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في دورة اللغة الأسبانية (المستوى الأول)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

تتكون الدورة من 8 مستويات متكاملة، حيث يستغرق كل مستوى 24 ساعة تدريبية. يحصل المتدربون في نهاية كل مستوى على شهادة معتمدة تُؤكد اجتيازهم المستوى المطلوب.

ويُهيب المركز بجميع الراغبين في تعلم اللغة الإسبانية الإسراع بالتسجيل بمقر كلية الآداب بالدور الأرضي، حيث تبلغ التكلفة 600 جنيه للطالب المصرى مع صورة البطاقة الشخصية، و150 دولارًا للطلاب الوافدين مع صورة جواز السفر.

الاستفسار التواصل مع إدارة المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك للحصول على مزيد من المعلومات:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596