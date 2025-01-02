شكرا لقرائتكم خبر عن متبقيات المبيدات:‫ تحليل أكثر من 360 ألف عينة خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بأبرز أنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لـ مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عام 2024.

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن المعمل خلال عام 2024 حقق عددا من الإنجازات الهامة، على الصعيدين الدولي والمحلي، كما شهد عمليات تطوير شاملة وزيادة قدرته الاستيعابية للعينات الواردة من عملاءه، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأعلنت مدير المعمل، أنه تم خلال هذا العام تحليل ما يزيد على 369 ألف عينة، بأقسام المعمل المختلفة، من بينها: 67 ألف عينة موجهة للتصدير، و 104.5 ألف عينة من العينات الواردة لمصر، و 185 ألف عينة لتأكيد جودة منتج العملاء وفقاً لمتطلباتهم، و13.6 ألف عينة لرصد متبقيات المبيدات محلياً بالأسواق والمزارع، لافتة إلى زيادة عدد العينات عن العام السابق بحوالي 33 ألف عينة.

وأكدت مدير المعمل أن المعمل يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والبصل الطازج والعنب، كما يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية لهذا العام ومن أهمها الموالح والفراولة والفول السوداني والبطاطس.

واضافت عبداللاه، أنه خلال هذه العام، تم تجديد إعتماد المعمل الرئيس بالجيزة، وفرع المعمل بالإسماعيلية، من هيئة الإعتماد الأمريكية، طبقا لمواصفات الايزو، للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى تجديد شهادة الإعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك".

واوضحت مدير المعمل انه تم أيضا تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة طبقا لمواصفتي الايزو، إضافة الى توسيع نطاق الأيزو لنظام إدارة الجودة ليشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن بالمعمل لأول مرة بمركز البحوث الزراعية، لافتة الى تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل شهادتي مواصفتي الايزو لنظام إدارة الجودة ولإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، حيث أكدت على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة المعمل، أشارت عبداللاه إلى أنه تم دعم أقسام المعمل المختلفة من تدريب العاملين من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات بأقسام: متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، المواد الملامسة للأغذية، كذلك تم زيادة وإدراج أكثر من 30 تحليل جديد من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها، فضلا عن تركيب وتشغيل عدد 5 أجهزة هذا العام بالمقر الرئيسي وفرع المعمل بالإسماعيلية.

وقالت إن المعمل أيضا قد برز هذا العام دوره العلمي والمجتمعي، حيث شارك في أكثر من 40 ورشة عمل وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات مختلفة، إضافة إلى تنظيم 13 ورشة عمل مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر وجمعية هيا وشركات تصديرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية، بهدف دعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

واوضحت أنه تم أيضا نشر أكثر من 16 بحث علمي بمجلات علمية دولية ومحلية بالإضافة إلى الإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث لدرجات مختلفة، كما قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم أكثر من 20 برنامج تدريبي متخصص وعام لأكثر من 250 متدرب من القطاع الخاص والحكومي والجهات البحثية والجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة، كما استقبل المعمل أكثر من 300 طالب من طلاب الجامعات المصرية لزيارة المعمل والإطلاع على ما يقدمه من خدمات مختلفة، كذلك شارك في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء، كذلك تم تنظيم أكثر من 6 برامج دولية لدول أفريقية وعربية مثل الكاميرون، تنزانيا، السنغال، ليبيا، الجزائر تم خلالهم تدريب ما يزيد عن 80 متخصص.

وقالت إن المعمل شارك أيضا فى ورشة عمل للتصديق على تقرير بعثة التقييم الميداني للمعامل المرجعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة ومعامل مرجعية ومعامل فرعية الموصي بها للإعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا بالعاصمة الزامبية ـ لوساكا واختيار كيوكاب معملاً مرجعيا للكوميسا في متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، كما شارك أيضا فى اختبارات الكفاءة المعملية التى تنظمها المعامل المرجعية الأوروبية والجهات الدولية الأخرى المتخصصة فى مجال اختبار الكفاءة المعملية الدولية واجتياز 48 برنامج اختبار كفاءة معملية منهم 43 فى مجال التحاليل الكيميائية ، و5 فى مجال التحليل الميكروبيولوجية.

وأوضحت مدير المعمل، أنه تم خلال هذا العام استقبال وفد رسمي من المملكة المغربية الشقيقة للإطلاع على أنشطة المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بين الدولتين خلال زيارته الرسمية للحجر الزراعي المصري، كذلك استقبال خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لبحث سبل التعاون بين المعمل والمنظمة لتطوير البنية التحتية للجودة والنظام الوطني للجودة وتقييم المطابقة.

وقالت إن المعمل أيضا استقبل الوفد الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة لتقييم نظام الرقابة الغذائى بمصر من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن زيارة وفد منظمة الكوميسا للمعمل ضمن الزيارات التى يقوم بها الوفد لاختيار معامل مرجعية للمنظمة في مجال سلامة الغذاء، وصحة النباتات، والصحة الحيوانية وتعزيز وتطوير نظام المعامل المرجعية بدول الكوميسا، فضلا عن استقبال وفد من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

