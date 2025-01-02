شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الخميس، 02 يناير 2025 12:21 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تقليل الإصابة بـ نزلات البرد من خلال اتباع التعليمات التالية :- 1- تجنب لمس العين او الأنف أو الفم بعد لمس الأسطح 2- تلقى لقاح الإنفلونزا 3- استخدام المناديل عند العطس والتخلص منه مباشرة 4- تناول الطعام الصحى لتقوية المناعة 5- تجنب الأماكن المزدحمة

تقليل الإصابة بنزلات البرد

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