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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 02 يناير 2025 12:21 م
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تقليل الإصابة بـ نزلات البرد من خلال اتباع التعليمات التالية :-
1- تجنب لمس العين او الأنف أو الفم بعد لمس الأسطح
2- تلقى لقاح الإنفلونزا
3- استخدام المناديل عند العطس والتخلص منه مباشرة
4- تناول الطعام الصحى لتقوية المناعة
5- تجنب الأماكن المزدحمة
تقليل الإصابة بنزلات البرد
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