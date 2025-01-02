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كيف تقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 02 يناير 2025 12:21 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تقليل الإصابة بـ نزلات البرد من خلال اتباع التعليمات التالية :-

1- تجنب لمس العين او الأنف أو الفم بعد لمس الأسطح

2- تلقى لقاح الإنفلونزا

3- استخدام المناديل عند العطس والتخلص منه مباشرة

4- تناول الطعام الصحى لتقوية المناعة

5- تجنب الأماكن المزدحمة


تقليل الإصابة بنزلات البرد

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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