شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تحدد أسعار النخالة فى المطاحن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 1 لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية.

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، كما يعكس القرار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على حلقات التداول لضمان الالتزام بالتسعير الجديد وتفادي أي تجاوزات وتم تحديد سعر الطن الواحد من النخالة الخشنة وخليط الزوائد بـ10,000 جنيه في جميع المحافظات، ويشمل هذا السعر تكاليف التعبئة والتحميل والخدمات التموينية المستحقة وفي محافظة شمال سيناء، فقد تم تحديد سعر مخفض للطن يبلغ 9,800 جنيه، كجزء من دعم الوزارة للمنطقة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتخفيف الأعباء عن سكانها.

وشدد القرار منع تحميل المستفيدين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، سواء كانت رسومًا أو تكاليف إضافية ،كما يحظر القرار أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بالسعر المقرر.

من ناحية أخرى، ألزمت وزارة التموين مديرياتها على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات تداول النخالة وخليط الزوائد، كما أكدت على الالتزام بتطبيق ضوابط الصرف المقررة في التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، مع إحالة أي مخالفات يتم ضبطها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القرار يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن دعم المناطق الحدودية مثل شمال سيناء بأسعار مخفضة، كما يسعى القرار إلى حماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب، وضمان استدامة توزيع السلع الأساسية ضمن منظومة التموين.