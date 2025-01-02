شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إنشاء أسواق ثابتة بسوق غزة ومنطقة شينزوآبى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة سادس أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والذي تم إقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بحى روض الفرج بجوار قصر طوسون لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% فى بعض السلع.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد بروض الفرج يعد سادس أسواق اليوم الواحد بالعاصمة، وسيعمل كل يوم خميس ، مع وجود سوق اليوم الواحد بالجمالية وسيعمل كل يوم أحد، وسوق فى آل رشدان بمدينة نصر ، وآخر فى حلوان وثالث فى الأميرية يعملون يوم الجمعة ، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع.

وأضاف محافظ القاهرة أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب، واحتياجات المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل أسواق ثابتة مكان سوق غزة القديم، وآخر بمنطقة شينزوآبي، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة لزيادة المعروضات وتخفيض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية ، وتجار سوق العبور بشرط ألا تقل أسعار المنتجات عن 30 % عن مثيلاتها فى السوق.

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الخميس يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.