شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الخميس 2-1-2025 فى معارض السلع بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار اللحوم، اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق، لشراء احتياجاتهم منها مع نهاية الأسبوع.

ورصد ”الخليج 365” أسعار اللحوم، اليوم، في معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، والذي افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وجاءت أسعار اللحوم في المعرض، على النحو التالي:

-كيلو اللحوم البلدي بـ280 جنيهًا.

-كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا.

-طبق اللحوم المستوردة زنة 900 جرام بـ180 جنيهًا.

-طبق البرجر زنة 500 جرام بـ80 جنيهًا.

-طبق الكفتة البلدي زنة 500 جرام بـ80 جنيهًا.

-طبق اللحمة المفرومة المستوردة زنة 900 جرام بـ180 جنيهًا.

وتشهد محافظة الجيزة، اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أسواق ومعارض، توفر السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة في القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير تجربة تسوق مريحة لهم في مناطق مختلفة، فضلًا عن ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتوفر أسواق اليوم الواحد في محافظة الجيزة، أسبوعيًا، جميع احتياجات الأسرة من المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، بأسعار مناسبة، إذ تطرح الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، واللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.



