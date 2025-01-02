شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد بروض الفرج بتخفيضات 20% والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة منذ قليل، سادس أسواق اليوم الواحد فى القاهرة، بحى روض الفرج، بجوار قصر طوسون، والذي يتم اقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق ب 20%.

ويأتى اقامة اسوق اليوم الواحد بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة .



اماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرةويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.



كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، وهو يتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.



محافظ القاهرة يتفقد سوق اليوم الواحد بروض الفرج