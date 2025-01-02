شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائى الترم الأول 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي، والتى تنطلق السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 14 يناير 2025.

أخطرت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة المدارس بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، كما نشرتها على صفحاتها الرسمية على "فيس بوك"، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.



وفيما يلي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي في محافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية:

وتعمل الإدارات التعليمية بالجيزة على الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يناير المقبل، بتوفير مستلزمات واحتياجات المدارس لعقد التقييمات للطلاب، ووضع الأسئلة وطباعتها وتظريفها والحفاظ على سريتها حتى وصولها إلى الطلاب باللجان الامتحانية.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، على النحو التالي:

-الصف الثانى والثالث ( فصل واحد ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى ( عام ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.



