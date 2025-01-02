شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح آلية التقدم للمدارس المصرية اليابانية لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه حرصاً من وحدة المدارس المصرية اليابانية على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنه للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب على ولى الأمر التقدم ورقياً للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة بوزارة التربية والتعليم وليس بوحدة إدارة المدارس وذلك لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.



وأوضحت أنه فى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لإبنه بعد التقدم الإلكترونى سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة بالوزارة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة ٣٠ يومًا، من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

كما تنوه وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد آخر من المدارس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس ٥٨ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.