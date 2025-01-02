شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضار اليوم الخميس 2-1-2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار الخضراوات، اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق، لشراء احتياجاتهم منها مع نهاية الأسبوع.

ورصد ”الخليج 365” أسعار الخضراوات، اليوم، في معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، والذى افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وجاءت أسعار الخضراوات في المعرض، على النحو التالى:

-كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات.

-كيلو البطاطس بـ10 جنيهات.

-كيلو الجزر بـ 7.5 جنيهات.

-كيلو الفلفل الرومي بـ 15 جنيهًا.

-كيلو الفاصوليا بـ 6.5 جنيه.

-كيلو الكوسة بـ 10 جنيهات.

-كيلو الباذنجان الرومي بـ 8 جنيهات.

-كيلو البسلة بـ 22 جنيهًا.

-كيلو البصل بـ 15 جنيهًا.

وتشهد محافظة الجيزة، اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أسواق ومعارض، توفر السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة في القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير تجربة تسوق مريحة لهم في مناطق مختلفة، فضلًا عن ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.