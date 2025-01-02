شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى يعلن تفعيل خدمة الحجز "أون لاين "للكشف بالعيادات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، جولة تفقدية شاملة للعيادات الخارجية، رافقه خلالها الدكتورة مروة عدلي، مدير العيادات الخارجية، جاءت هذه الجولة تأكيدًا على رؤية الإدارة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية، بما في ذلك القطاع الصحي.

وأوضحت كلية طب قصر العينى، أن العيادات الخارجية شهدت تطبيق نظام رقمي متكامل لتسهيل حجز التذاكر والخدمات الطبية، بالتعاون مع شركة متخصصة في الحلول الرقمية، تم إطلاق منظومة ميكنة تذاكر الحجز في مايو الماضي، مما أدى إلى تقليل التكدس وتحسين كفاءة عملية الحجز.

وتابعت الكلية، أنه فى شهر سبتمبر الماضى، توسع نطاق الرقمنة ليشمل عدة خدمات طبية، منها خدمات الجبس، خدمات الليزر، عمليات الجراحة الصغرى مثل إزالة الأكياس الدهنية، مؤكدة هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية، حيث ساهمت في توفير الوقت والجهد للمرضى، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء داخل العيادات.

وشدد الدكتور حسام صلاح علي استكمال عمليات الميكنه من خلال تفعيل خدمه الحجز "اون لاين "بما يتماشي مع المنظومه الرقميه المتبعه حاليآ٠

جدير بالذكر أنه ضمن جهود تحسين تجربة المرضى، أهدت "جمعية أصدقاء قصر العيني "عربة جولف مخصصة لنقل المرضى غير القادرين على الحركة، مثل مرضى الفشل الكلوي، ومرضى الحروق والكسور. تسهم هذه المبادرة في تسهيل تنقل المرضى داخل العيادات الخارجية، مما يعكس التزام قصر العيني بتوفير بيئة صحية متكاملة تحترم احتياجات جميع الفئات. ومن جانبه اكد عميد الكليه اثناء حديثه مع مديرة العيادات علي ضروره متابعه خط سير العربه داخل العيادات وتأمينه ٠

وخلال الجوله تفقد الدكتور حسام صلاح المبنى الجديد للعيادات الخارجية، والذي مازال تحت الانشاء حيث يأتي ضمن خطة التوسعات الكبرى لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المرضى، إذ يهدف المشروع إلى مضاعفة عدد العيادات والتي يبلغ عددها الحالي 55 عياده، مما يتيح استقبال أعداد أكبر من المرضى. حيث تستقبل العيادات حاليآ ما يقرب من 3000 مريض يوميًا، وتقدم خدمات صحية متعددة تصل إلى 323خدمة طبية متخصصة.

تجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم تطوير شامل للعيادات الخارجية ضمن الخطه التطويريه القريبه للقصر العيني في إطار رؤية قصر العيني لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية. لتخفيف العبء عن المرضى من خلال توفير خدمات حديثة ومتطورة تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول شامل في قطاع الصحة، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية الطبية، وتعزيز البنية التحتية للمنشآت الصحية.