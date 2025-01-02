شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تسحب مستحضر لعلاج ضغط الدم من الصيدليات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وافقت هيئة الدواء المصرية على سحب ووقف وتداول مستحضر «Co-dilatrol tablet» من الصيدليات بناء على معلومات من الشركة المنتجة، لعدم مطابقة المستحضر للمواصفات المقررة.

وأشارت هيئة الدواء المصرية فى منشور لها إلى أنه على المواطنين في حال الشك ضرورة مراجعة الطبيب المختص أو الصيدلي مشددة على أهمية شراء المستحضرات الحيوية من خلال الصيدليات فقط وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من أماكن غير موثوقة.

وكشفت عن أن الدواء الذي تم اتخاذ قرار بسحبه يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، ويساعد على منع الجلطات والنوبات القلبية ومشاكل الكلى.



وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة مراجعة الصيدلي في حال الإعلان الرسمي عن سحب أي دواء، مشيرة الي أنه في حال الحصول على الدواء المسحوب هناك مضاعفات صحية خطيرة على كافة أجهزة الجسم المختلفة من القلب والكلى والجهاز الهضمي وإمكانية التعرض إلى مضاعفات صحية.