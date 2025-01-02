شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على المستلزمات المنزلية بمعرض محافظة الجيزة للسلع فى حى جنوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في المنيب بحي جنوب، المستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع، في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويوفر المعرض، من خلال 26 شركة، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية، لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.



المستلزمات المنزلية



معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية