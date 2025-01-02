شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد بحى روض الفرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت محافظة القاهرة سوق اليوم الواحد بمنطقة روض الفرج، شمال القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اسوق وهو سادس أسواق اليوم الواحد فى القاهرة، بجوار قصر طوسون ، والذي يتم بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق ب 20%.

أماكن سوق اليوم الواحد

ويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية، ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر، ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، وهو يتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.