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قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق مشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 111 لسنة 2024 ، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها مليوني يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته في 7 أكتوبر سنة 2024 .

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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