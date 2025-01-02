شكرا لقرائتكم خبر عن معرض محافظة الجيزة للسلع بحى جنوب يطرح الخضراوات بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، اليوم الخميس 2 يناير 2025، الخضراوات بأسعار مناسبة.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وطرح المعرض، اليوم، كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ10 جنيهات، وكيلو الجزر بـ 7.5 جنيهات، كيلو الفلفل الرومي بـ 15 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بـ 6.5 جنيه، وكيلو الكوسة بـ 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ 8 جنيهات، وكيلو البسلة بـ 22 جنيهًا، وكيلو البصل بـ 15 جنيهًا، وموز بلدي بـ17.5 جنيه، برتقال بصرة بـ15 جنيهًا.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن المعرض مجهز بـ69 باكية ويشارك فيه 26 عارض وشركة بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضراوات والفواكه اللحوم والدواجن التى تلبى احتياجات المواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها فى الأسواق والمحال العامة، ومن المقرر أن يستمر طوال اليوم لمدة أسبوعين لخدمة أهالى حى جنوب الجيزة.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.