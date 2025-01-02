شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد ضوابط عقد امتحانات نصف العام الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

حددت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية كالتالى:

- التأكد من تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين والمعنيين بالاختبارات الالكترونية.

- التأكد من تفعيل جميع أجهزة التابلت وربطها علي شبكة school بالمدارس الثانوية المجهزة بالإنترنت.

- توجيه طلبة الصف الثانى الثانوى العام بمراجعة التابلت الخاص بهم وإصلاح أى أعطال عن طريق التواصل مع توكيل سامسونج.

- التوجيه بسرعة إنشاء اختبارات الكترونية تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي للتدريب علي الاختبارات قبل بدأ اختبارات نصف العام.

- سرعة الانتهاء من إنشاء جميع اختبارات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوى ورفعها.

- إنشاء اختبارات نصف العام باصدرارت مختلفة.

- دليل إلحاق الطلبة علي الاختبارات الإلكترونية.

- تشغيل برنامج سويفت اسيس علي التابلت الجديد .

- تعريف الطلاب بطريقة توصيل شبكة school علي التابلت الجديد.