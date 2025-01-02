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قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر بزيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهما.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 أكتوبر سنة 2024.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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