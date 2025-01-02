شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر بزيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهما.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 أكتوبر سنة 2024.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.