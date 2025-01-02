شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 12 مليار جنيه فاتورة توفير الأدوية لمنتفعى التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الهيئة العامة للتأمين الصحى قامت بتطوير منظومة الدواء والتموين الطبى حيث بلغت تكلفة الدواء خلال 2023-2024 ليبلغ 12 مليار جنيه بينما بلغت تكلفة علاج الأورام 2 مليار و500 مليون لما يقرب من 90 ألف مريض أورام.

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحى أكدت وجود زيادة بنسبة 28% فى عدد المنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى ليتجاوز إجمالى المنتفعين 70 مليون مواطن، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير خدماتها لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم تنفيذ منظومة التوسع الرأسى باستحداث 96 عيادة مسائية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة والحد من التكدس وبلغ التردد عليها خلال عام 3.9 مليون مواطن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التوسع فى خدمة العيادات المتعاقدة من خلال التعاقد مع 15 عيادة خاصة، ليصبح إجمالى المنتفعين بالتأمين الصحى بنسبة تغطية تأمينية بلغت 69.7% من إجمالى الشعب المصرى.

وقال عبد الغفار، أنه تم إدخال خدمات علاجية جديدة بواقع 40 قسم وخدمة جديدة بمستشفيات الهيئة ليبلغ إجمالى ما تم إضافته من خدمات وأقسام جديدة خلال خطة الهيئة إلى 120 قسما وخدمة جديدة.