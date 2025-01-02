شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الخميس 2-1-2025.. شبورة كثيفة وأجواء شديد البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس 2 يناير 2025، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09.