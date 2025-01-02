شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقر بتنفيذ 1400 غارة على قطاع غزة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن سلاح الجو نفذ أكثر من 1400 غارة على قطاع غزة خلال شهر ديسمبر لدعم القوات البرية فى القطاع، على حد تعبيره.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.