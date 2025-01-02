شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات.

وأبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وأنشأ الحزب غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات.