شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يضم محافظ المنيا ووزير البيئة السابقين لهيئته التأسيسية والان مع تفاصيل الخبر

حرصا من حزب الجبهة الوطنية على تعزيز صفوفه بأفضل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة.. أعلن د.عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ووكيل المؤسسين ضم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا الأسبق والدكتور خالد فهمي وزير البيئة الأسبق إلى الهيئة التأسيسية للحزب.

وأوضح الجزار أن حزب الجبهة الوطنية حريص على استيعاب الطاقات والكفاءات الوطنية بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية في التنمية والإصلاح وتعزيز المشاركة في خدمة قضايا الوطن.

هذا وتتوالى عمليات جمع توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية من ألالاف المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية تمهيداً لتقديمها إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وكان دكتور عاصم الجزار قد اكد أن حزب الجبهة الوطنية سيسعى لأن يكون بيت خبرة حقيقي لمن يريد مصلحة الوطن لا المصالح الشخصية.. والعمل على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة المهنية والفنية والقدرة على الإنخراط في المجتمع والمشاركة الشعبية .. مشددا على أن الحزب الجديد سيعمل على التواجد في كافة أنحاء الجمهورية وتعزيز المشاركة الشعبية واكتشاف الكوادر الحزبية والانتخابية في مختلف المحافظات من خلال معايير محددة وواضحة.