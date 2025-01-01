شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 أطفال رضع بسبب البرد فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول طبى فى قطاع غزة إن 7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد، وأكد مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة إنه لا ملابس ولا أغطية كافية تقى النازحين برد الشتاء.

وأكد أن القطاع يحتاج إلى طواقم طبية ومستشفيات ميدانية.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجزرتين فى قطاع غزة خلال 48 ساعة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و41 مصابا، فى حين استشهد 27 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة أن الاحتلال الاسرائيلى ارتكب، خلال 48 ساعة الماضية، مجزرتين فى حق العائلات بقطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيدا، و41 مصابا؛ ما يرفع عدد الشهداء إلى 45 ألفا و553 شهيدا والمصابين إلى 108 آلاف و379 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

كما غمرت مياه الأمطار أكثر من 1500 خيمة تؤوى نازحين فى قطاع غزة بسبب منخفض جوى أدى إلى انخفاض كبير فى درجات الحرارة، وهبوب موجات صقيع ضربت مناطق مختلفة من القطاع خلال اليومين الماضيين.

وأعلن الدفاع المدنى عن رصد مئات من الخيام وصل منسوب مياه الأمطار فيها إلى ما يزيد عن 30 سنتيمترا، وهو ما تسبب فى إصابة كثير من النازحين بحالات ارتعاش بالإضافة إلى تلف أمتعتهم وأفرشتهم.