شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تنتهى رسميا من إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " "العدل" تنتهى رسميا من إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد.. القانون يضع الأب فى المرتبة الثانية للحضانة والأم فى المركز الأول للوصاية على الأطفال بدل الجد.. استحداث نظام الاستزارة لمدة محددة فى الأسبوع والسنة.. الطلاق الشفهى لا يقع إلا بعد توثيقه.. وسن الحضانة 15 عاما للولد وللبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحين.



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