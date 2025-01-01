شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: ظروف ومشكلات صحية وراثية سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

خلُصت تحقيقات النيابة العامة إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعب أحمد رفعت يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما.

وأسفرت التحقيقات أن اللاعب أحمد السيد رفعت، توفى بتاريخ 6 يوليو2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 مارس 2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز؛ بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري.

وأضافت نتايج التحقيقات إلى أنه جري آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبل أحمد رفعت من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب للأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وأصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.

وفى المجمل أعلنت‏ النيابة العامة نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز، حيث أجرت النيابة العامة طيلة الفترة المنصرمة تحقيقات موسعة بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر).

النيابة العامة استمعت خلال التحقيقات لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر.



كما استمعت للأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة، وآراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.