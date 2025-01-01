شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: عودة المياه بصورة طبيعية بمنطقة ترسا مع شارع الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الطالبية، بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإنهاء أعمال إصلاح كسر بمحبس على خط مياه قطر 300 مم بشارع ترسا عند تقاطعه مع شارع الإسماعيلية.

وأوضحت محافظة الجيزة في منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدأت في ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمنطقة المتأثرة.

وأشارت إلى أن حي الطالبية قام بأعمال إعادة الشئ لأصله بطبقة الطريق لتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك بعد انتهاء أعمال الاصلاح وشفط المياه الناتجة، وذلك بمتابعة من حامد سلامة رئيس حي الطالبية.