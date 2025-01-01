شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط أرضى بشارع على سلامة فى المنوات والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال الإصلاح الجارية للهبوط الأرضى الذى وقع بشارع على سلامة بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، نتيجة كسر بخط لمياه الشرب.

وخلال تفقده لأعمال الإصلاح، استمع المحافظ لمخطط الأعمال من مسؤلى الشركة المنفذة وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات.

واطمأن المحافظ على انتهاء أعمال تطهير خط المياه وإعادة خدمة مياه الشرب للمناطق المتأثرة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والدفع بفرق العمل الإضافية لسرعة الانتهاء من إصلاح خط الصرف الصحى مع الالتزام بالمواصفات اللازمة وإعادة الشئ لأصلة بطبقة الطريق.

ووجه المحافظ، بسرعة التنسيق والمتابعة الدورية لضمان الانتهاء من الأعمال، وفقًا للجداول المحددة دون تأخير ورفع كفاءة وإعادة تمهيد الطريق لفتحه أمام حركة المارة والمركبات بصورته الطبيعية.

شملت جولة المحافظ، تفقد موقع الهبوط الأرضى بمنطقة العطور بالعزبة الشرقية بمركز ومدينة الحوامدية نتيجة كسر بأحد خطوط الصرف الصحى، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والمتابعة الدورية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وإعادة الشئ لأصله ورفع ناتج الأعمال.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مسؤلى شبكات المرافق ومراجعة كافة الشبكات الخاصة بخطوط مياه الشرب والصرف الصحى خاصة بالقرى لبيان سلامة التربة المحيطة بها وبحث التدعيمات الهندسية اللازمة لمنع تكرار الهبوطات.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، وأحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.