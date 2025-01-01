شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الأمراض الصدرية فى قصر العينى يكشف البروتوكول العلاجى لمرض VEXAS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يسرى عقل رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفيات قصر العينى، إن علاج VEXAS يتم من خلال "الكرتوزون" ولكن المريض الذى حضر لمستشفى قصر العينى كان نسبة الفيريتن فى الدم تخطت الـ 10 آلاف، وحدوث التهابات غير متحكم فيها، وكان الدواء الأقوى لمواجهتها " اكتيمرا" وتم استخدامها فى العلاج مع الكيرتوزون وبإضافتها تم السيطرة الكاملة عليها.



وأضاف الدكتور يسرى عقل فى تصريحات لـ" الخليج 365" يحدث مع المرض تضخم فى الغدد الليمفاوية للجسم ويبدأ وضع احتمالات هل ذلك مرض أو درن ، وتم استبعاد كل ذلك، وعينة الجلد نفسها ساعدت على التشخيص للحالة التي تم فحصها من خلال أساتذة أمراض الجلدية، وعينة نخاع العظام، والمريض تعافى بشكل جيد ، وحدث تغيرات فى الجلد والحرارة منضبطه ويتم متابعة لصيقة للمريض نظرا لكون احتمالية حدوث أورام فى نخاع العظام وتخص عناصر الدم قائم جدا ويتم المتابعة بصورة دائمة.



وأشار رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفيات قصر العينى، أن أول ظهور لـ VEXAS كان فى عام 2020 من خلال معهد الصحة القومى الأمريكي وهذا أكبر معهد قومى بحثى بالعالم، وتم اكتشاف هذا المرض مر على مدار 7 سنوات للوصول لهذا المرض، وهذه الحالة أول حالة يتم تشخصيها فى مصر، من خلال فريق عمل وكنا نتعامل مع مرض غير تقليدى أثناء التشخيص وفريق العمل مكون من أساتذة الباثولجى وكان لهم دور كبير فى التشخيص وأساتذة الباطنة وكذلك أستاذة أمراض جلدية وكانت لها دور كبير فى التشخيص بعد فحص عينة الجلد وكذلك أساتذة أمراض الدم وهذه أول حالة يتم تشخيصها.