شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية بمخاطر إلقاء القمامة على السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة فى التوعية بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التى أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا" وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو فى حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق ارواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات و اضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى الذى أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل و النقلة النوعية الكبيرة فى التى شهدتها المنظومة فى كافة عناصرها والتى انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب

و أشارت الوزارة إلى أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب وان مسئولية الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الهيئة التى تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و التى تسبب اضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.