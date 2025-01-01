شكرا لقرائتكم خبر عن غرف مركزية لمراقبة مخلفات الهدم والبناء باستخدام نظم تحديد المواقع والان مع تفاصيل الخبر

حددت استراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء آلية لمراقبة حركة مخلفات الهدم والبناء، والتخلص منها، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باستخدام تقنيات "نظام المعلومات الجغرافية، نظام تحديد المواقع".

وعمل هذا التنسيق علي تزويد هذه الغرف بقواعد البيانات أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات، كما يقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات الواردة ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن النتائج، بما يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لاستراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء.

كما يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقـًا للضـوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز.