شكرا لقرائتكم خبر عن حماية البحيرات يختتم ورشة اعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لدول المغرب العربى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الورشة النهائية لاعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لدول اتحاد المغرب العربي ودول شمال إفريقيا في القاهرة، بمشاركة العديد من ممثلى الجهات المختلفة من دول اتحاد المغرب العربي ومن مصر.

تضمنت الورشة مناقشة عدة محاور وهى الصيد البحري المستدام، النقل والتجارة البحرية، السياحة البحرية والطاقة المستدامة، السياسات والحوكمة والتمويل المبتكر وانتهت إلى اعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية، حيث تم الاتفاق على إطار استراتيجي مشترك يعزز التعاون الإقليمي ويرسم خارطة طريق واضحة ويحدد الأولويات المشتركة لدول أفريقيا وهى حماية الموارد البحرية، تعزيز الاستثمارات الزرقاء، دعم البحث العلمي والابتكار، التوافق الإقليمي، تأكيد أهمية الاقتصاد الأزرق كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ودوره في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.

وألقي الدكتور أحمد البلتاجى خبير الاتحاد الأفريقي لشئون الإنتاج الحيواني لإدارة الموارد الطبيعية والمرونة كلمته الختامية نيابة عن الدكتورة هيام صالح مدير مكتب الاتحاد الافريقي، معربا عن سعادته باعتماد الاستراتيجية الأفريقية للاقتصاد الازرق من قلب مدينة القاهرة والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أجندة 2063، فى إطار التنمية في أفريقيا، لافتا إلى أهمية العمل على تنمية الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، استنادًا إلى ما انتهى منه الخبراء.

وأشار الدكتور أسامة قدور عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس إلى ضرورة إيجاد آليات مستدامة فى الدول الاعضاء بالاتحاد للحفاظ على مواردنا الإفريقية خاصة الموارد المائية من أجل مواجهة التحديات الكثيرة على مستوى العالم اجمع والقارة الافريقية خاصة، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تنظيم ورش عمل تشاورية لإعداد استراتيجيات وطنية وإقليمية، وأن اعتماد الاستراتيجية خلال اعمال هذه الورشة جاءت بناء على مسودة أُعدّت خلال ورشة العمل التي عُقدت في القاهرة عام 2023.

وأكدت الدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات، أن الورشة لها دور محوري في تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الأزرق في دعم النمو الاقتصادي وحماية الموارد البحرية، مع مراعاة الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والاستخدام المستدام.

كما أكدت على أهمية وجود استراتيجية إقليمية للاقتصاد الأزرق، مشددة على أن ذلك يمثل ضرورة لتحقيق التكامل الإقليمي وضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية المشتركة.

وأشارت إلى الدور القيادى للاتحاد الافريقي في تعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية، يبذل جهوداً استثنائية في دعم وتطوير الاقتصاد الأزرق، وأن هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية هذا النهج وتوفير الدعم الفني للدول الأعضاء من أجل بناء استراتيجيات وطنية وإقليمية مستدامة.

أثمرت الورشة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومن أبرزها، اعتماد إطار استراتيجي مشترك للاقتصاد الأزرق يعزز التعاون الإقليمي ويوفر خارطة طريق واضحة المعالم، تحديد الأولويات المشتركة للدول المشاركة، بما في ذلك حماية الموارد البحرية، تعزيز الاستثمارات الزرقاء، ودعم البحث العلمي، تعزيز الوعي الإقليمي بأهمية الاقتصاد الأزرق كرافد للتنمية المستدامة في منطقة المغرب العربي، وضع آليات تنفيذ ومتابعة لضمان استدامة الجهود المبذولة وتحقيق الأهداف المرسومة.

وفي ختام اللقاء قدمت الوفود الشكر لمصر على التنظيم المتميز، وللاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي على الجهود المبذولة في دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التعاون الإقليمي، حيث يعد ما تحقق من اعتماد الاستراتيجية هو خطوة هامة على طريق تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الافريقية وان على الجميع مواصلة العمل بروح من التعاون والتكاتف لتحقيق مستقبل أفضل للقارة السمراء.