شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة التموين تبدأ صرف المقررات لأصحاب البطاقات عن يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة التموين تبدأ صرف المقررات لأصحاب البطاقات عن شهر يناير 2025

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