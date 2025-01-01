شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأمم المتحدة تشيد بدور وزيرة التنمية المحلية فى نجاح المنتدى الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، خطابًا رسميًا من آنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، أعربت فيه عن امتنانها وتقديرها لدور مصر فى استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، والتى انعقدت فى القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، مشيرة إلى النجاح الكبير الذى حققه المنتدى فى تعزيز تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة.

كما أشادت آنا كلوديا روسباخ بإعلان القاهرة للعمل، الذى أطلق خلال المنتدى، بأنه محطة هامة لدعم التحضر المستدام وبناء مدن ومجتمعات قادرة على الصمود فى وجه التحديات البيئية والاجتماعية، كما أشارت المديرة التنفيذية للهابيتات إلى اعتزازها بدور وزيرة التنمية المحلية كمتحدثة رئيسية فى الحوار الرابع بعنوان "تمويل التوطين وتوطين التمويل"، والذى كان له دور محورى فى تقديم حلول عملية للتحديات المرتبطة بتمويل التنمية على المستوى المحلى.

وأعربت آنا كلوديا روسباخ عن تقديرها وامتنانها للدعم الكبير الذى قدمته الحكومة المصرية ومدينة القاهرة لإنجاح هذا الحدث العالمى، ما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم فعاليات دولية تسهم فى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن امتنانها للإشادة من أنا كلوديا روسباخ على دورها كمتحدثة رئيسية فى الحوار الرابع بعنوان "تمويل التوطين وتوطين التمويل وعلى النجاح الكبير الذي حققه المنتدى، والذي يُعد من أبرز الأحداث العالمية في مجال التنمية الحضرية في عام 2024، حيث شكّل منصة شاملة لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي الحكومات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، مشيرة إلى أن المناقشات أثمرت عن صدور "إعلان القاهرة للعمل"، الذي يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي الدعم المستمر الذي قدمته القيادة السياسية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة ومحافظة القاهرة والمتابعة الدورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بما ساهم في نجاح المنتدي الحضري العالمي بشهادة جميع الوفود والشخصيات الدولية التي شاركت في المنتدى.

وأشارت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أن المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر حدثًا بالغ الأهمية في ختام عام 2024، حيث جمع أكثر من 37,000 مشارك من 182 دولة، بما في ذلك رؤساء دول ووزراء ومحافظون، وعُقدت خلاله نقاشات عميقة حول قضايا التحضر المستدام، وقد أبرز المنتدى قدرة مصر على استضافة فعاليات دولية كبرى، ما يعكس دورها الريادي على الساحة العالمية في تعزيز التعاون لتحقيق تنمية حضرية عادلة ومستدامة.